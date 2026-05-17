Ohne Bienen kann der Mensch nicht leben. Sie bestäuben drei Viertel aller Nahrungsmittelpflanzen weltweit. Kein Wunder, dass immer mehr Leute etwas für Bienen tun wollen und das Imkern anfangen. Doch so einfach ist es nicht: Die zunehmende Zahl von Honigbienen kann ein Risiko für Wildbienen bedeuten, warnt die Umweltwissenschaftlerin Monika Egerer von der Technischen Universität München (TUM). Zu den Wildbienen zählen zum Beispiel Mauerbienen, Hummeln oder Sandbienen. Sie sind meistens Einzelgänger, aber als Bestäuber ebenso wichtig.
Imkern für den NaturschutzWarum Honigbienen auch zum Problem werden können
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Einfach irgendwo Honigbienenstöcke in der Stadt aufzustellen, ist keine gute Idee, sagt Monika Egerer von der TU München. Denn sie könnten ein Risiko für Wildbienen sein. Was es zu beachten gilt, und was die Expertin stattdessen rät.
Von Martina Scherf
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