"Wer dich liest, sieht Menschen": So hat die Schauspielerin Cornelia Bernoulli einen Theaterabend zu Ehren Heinrich Manns überschrieben; es ist ein Satz seiner jüngsten Schwester Carla über ihn. An diesem Samstag, 27. März, wäre der Schriftsteller, der viele Jahre in München lebte, 150 Jahre alt geworden. Die Theatercollage, für den Geburtstagsabend im Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke geplant, ist pandemiebedingt auf 8. und 9. Mai verschoben. Vier Podcasts immerhin, die das Entstehen begleitet haben, sind unter dem Stichwort "Heinrich Mann wird 150" auf Plattformen wie audionow.de zu finden. Interessant ist insbesondere ein Gespräch, das Bernoulli für den vierten Podcast mit Britta Dittmann geführt hat: Die Vizepräsidentin der Heinrich-Mann-Gesellschaft in Lübeck spricht dabei unter anderem über die noch lückenhafte Forschung zu Heinrich Mann im Vergleich zu Bruder Thomas. Und sie empfiehlt, man ahnt es, die Bücher Heinrich Manns einmal wieder zu lesen: die Romane "Professor Unrat" und "Der Untertan" natürlich - aber auch "Die kleine Stadt", ein eher untypisches Werk mit italienischem Flair.