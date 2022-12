Bei modernen Büro-Welten geht es nicht mehr nur darum, was im Gebäude passiert, sondern auch, was drumherum angeboten wird - zum Beispiel im Macherei-Quartier in Berg am Laim.

Von Lea Kramer

Nachdem sich die ersten Nebelschwaden verzogen haben, typisch für den Berg-am-Laimer November, tauchen die Charakteristika der Stadtsilhouette auf: Olympiaturm, Hypo-Hochhaus, Frauenkirche, Alpenumrisse in der Ferne. Die Füße stehen weich, die Schritte federn nach - wie es sich für das Gehen auf einer Tartanbahn gehört. Beides, Dachterrasse mit Fernblick und Laufbahn, sind Teil dessen, was Immobilienentwickler unter einer zukunftsweisenden Büroarchitektur verstehen. Dass diese New-Work-Utopie in einem bislang eher stiefmütterlich betrachteten Teil der Stadt entstanden ist, macht das neue Gewerbequartier nicht weniger spannend. Die "Macherei" könnte Antworten auf eine drängende Frage liefern, die sich gerade viele Unternehmen stellen: Wie können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert werden, aus dem Home-Office ins Büro zurückzukehren?

Detailansicht öffnen Büro mit Tartanbahn auf dem Dach - so kann man dem Arbeitsfrust freien Lauf lassen. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Die Pandemie hat vieles verändert - auch die Arbeitswelt. Wo früher zahlreiche Köpfe über die Kabinenränder vollbesetzter Großraumbüros ragten, herrscht auch Monate nach Ende der gesetzlichen Home-Office-Pflicht gähnende Leere. Mobile Arbeitsformen sind beliebt: Bei einer Umfrage des Sozialforschungsinstituts Forsa gaben 70 Prozent der Befragten an, dass sie durch den Wegfall des Arbeitsweges mehr Freizeit gewonnen hätten und sich Berufs- und Familienleben so besser vereinbaren ließen. Heute arbeiten doppelt so viele Deutsche im Home-Office wie noch 2017. Im Jahr 2021 waren das nach Angaben des Statistischen Bundesamts 24,8 Prozent der Erwerbstätigen.

Das Büro hat damit aber nicht ausgedient, vielmehr wird es zum Ankerpunkt für hybride Arbeitsformen. Weshalb nicht mehr nur zählt, was im Bürogebäude drin ist, sondern auch, was drumherum passiert. "In Berg am Laim befinden wir uns in einem dynamischen Umfeld, das genau zu uns passt", sagt Kathrin Schwabe, Sprecherin von Merck Sharp & Dohme (MSD). Der Arzneimittelhersteller ist im November 2021 mit 800 Mitarbeitern aus Haar auf eine 8500 Quadratmeter große Bürofläche in der Macherei gezogen. "In unserem alten Gebäude hatten wir klassische Büros: Jede Abteilung hatte ihren eigenen Bereich", erklärt Schwabe. "Jetzt haben wir Arbeitsbereiche, die für aktivitätsbasiertes Arbeiten eingerichtet sind." Jeder Mitarbeiter sucht sich im Tagesverlauf aus, wo er oder sie arbeiten will - konzentriert im Rückzugsraum oder auf einer Fläche für Teamarbeit.

Detailansicht öffnen Auf einem brachen Gelände in Berg am Laim ist die Macherei entstanden ... (Foto: Alessandra Schellnegger)

Detailansicht öffnen ... ein modernes Büroquartier aus bunten Gebäuden ... (Foto: Alessandra Schellnegger)

Detailansicht öffnen ... das viele Unternehmen anlockt. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Auf dem brachen Gelände einer Chemiefabrik an der Weihenstephaner Straße in Berg am Laim ist in den vergangenen Jahren ein modernes Büroquartier entstanden. Auf 67 000 Quadratmetern gibt es dort neben einem Supermarkt auch ein Hotel, ein Fitnessstudio, Coworking-Spaces, Showrooms und zwei Gastronomiebetriebe. "Dazu kommt eine gute Anbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln", sagt Schwabe. Die aktuellen Abfahrtszeiten von Bus, S-Bahn und Tram werden auf einem Bildschirm in der Eingangshalle der Firma angezeigt.

Viele Unternehmen arbeiten derzeit an Ideen, wie man das Büro zu einem Wohlfühlraum umgestalten kann. Wo mehr hybrid gearbeitet wird, wird auch mehr Raum frei. Doch was macht man mit dieser Fläche?

In seinem Tower im Münchner Norden hat der Telekommunikationsanbieter Telefónica auf drei Etagen ein Testlabor ausgewiesen. Bei einer Befragung der Mitarbeitenden hatte sich ergeben, dass sie vor allem wegen der sozialen Interaktion, dem kreativen Austausch ins Büro kommen. In vier verschiedenen Zonen wird nun erprobt, wie das hybride Arbeiten künftig gelingen kann. Da gibt es etwa Plätze für Einzelarbeit, Kollaborationsbereiche für Kleingruppen sowie Bereiche, die je nach Bedarf flexibel gestaltet werden. Das gesamte Testlabor wird von Sensoren gescannt, sodass ein digitaler Zwilling der Räume entsteht. So kann man in Echtzeit sehen, welcher Platz gerade verfügbar ist - und später auswerten, wie die unterschiedlichen Zonen angenommen werden. "Die Testnutzer und -nutzerinnen sind von den verschiedenen Funktionalitäten total begeistert", sagt Projektleiter Rainer Huff. Mittlerweile darf jeder bei Telefónica die Pilotetagen nutzen. Es ist sogar noch eine weitere, eine sogenannte "can do"-Area hinzugekommen.

Detailansicht öffnen Schaut wie ein ganz normales Büro aus - doch hier testet Telefónica flexible Arbeitsplätze. Sensoren scannen die Räume, so lässt sich in Echtzeit einsehen, wo ein Platz frei ist. (Foto: O2 Telefónica)

Weltkonzerne wie der Technologieriese Google setzen an ihren Standorten ebenfalls auf neue, teils experimentelle Raumkonzepte. So spielen bei der Bürogestaltung des Unternehmens verschiebbare oder aufblasbare Wände eine Rolle. Sogenannte "Work Pods", Telefonzellen-ähnliche, schallgedämpfte Kisten, könnten bei Google das Einzelbüro dauerhaft ersetzen. Auch im Garten gibt es inzwischen Büroplätze.

Nach Firmenangaben arbeiten bei Google mehr als die Hälfte der Mitarbeiterinnen mit Kollegen zusammen, die sich in einer anderen Zeitzone befinden. Darüber hinaus schätzt das Unternehmen, dass in Zukunft etwa 20 Prozent der Belegschaft komplett "remote" arbeiten wird. Welche Auswirkungen das auf das neue Bauprojekt an der Arnulfstraße haben wird, dazu äußert sich Google auf SZ-Anfrage nicht. Auf dem Gelände rund um den Postpalast will das Unternehmen bis 2024 ein Entwicklungszentrum bauen, in dem 1500 neue Beschäftigte arbeiten sollen.

Bei der Allianz Group gibt es eine Betriebsvereinbarung, wonach die Mitarbeitenden freiwillig bis zu 49 Prozent ihrer Arbeitszeit außerhalb der Büroräume verbringen können. "Den Weg zum hybriden Arbeiten der Zukunft sehen wir als eine Reise an", sagt eine Sprecherin des Dax-Konzerns. Seit Sommer teste das Unternehmen unterschiedliche Ansätze. So gebe es etwa Teams, die zu wöchentlichen Teamtagen ins Büro kämen. Auch die Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen sowie Feedbackgespräche fänden in Präsenz statt. Darüber hinaus veranstaltet die Allianz Volleyballturniere und kleine After-Work-Partys, um den Austausch untereinander zu fördern. Dennoch sieht das Unternehmen, dass es künftig beides anbieten muss: attraktive Bürostandorte und die Möglichkeit zum Arbeiten von unterwegs.

Bleiben die Büros leer, dann nutzt das die Allianz, um Strom und Gas zu sparen. Insbesondere freitags würden nur wenige ins Büro kommen, berichtet die Sprecherin. Seit Mitte Oktober gehen die Gebäude vorzeitig in den Wochenendmodus. "Konkret bedeutet das, dass von Donnerstagabend bis Sonntagabend die komplette Gebäudesteuerung angepasst wird. Das gilt zum Beispiel für die Heizung und das Licht", erklärt die Sprecherin. "Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die freitags ins Büro kommen, wird in ausgewiesenen Flächen eine diesem Bedarf angepasste Anzahl an Arbeitsplätzen zur Verfügung gestellt."

Noch radikaler geht ein Münchner Immobilienentwickler das Freitagstief an. Die Schwaiger Group hat zu Beginn des Jahres den Freitag komplett abgeschafft und eine Vier-Tage-Woche für alle Beschäftigten eingeführt. "Seit ihrer Einführung ist die Vier-Tage-Woche zu einem wesentlichen Baustein unserer Unternehmenskultur geworden", sagt Geschäftsführer Michael Schwaiger. Durch die Stundenreduktion bei gleichbleibendem Gehalt habe sich weder die Leistungsfähigkeit seiner zwölf Mitarbeitenden noch die des Unternehmens verringert. Manchmal braucht's also keinen großen Umbau, um Belegschaft und Chef glücklich zu machen.