Von Catherine Hoffmann

Erst dachte man: Wahnsinn, was plötzlich möglich ist! Dann kam eine Phase der Ernüchterung. Nach zwei Jahren Pandemie haben sich viele ans Arbeiten zu Hause gewöhnt. Manche schätzen das Home-Office so sehr, dass sie es sich kaum noch vorstellen können, an den Arbeitsplatz im Büro zurückzukehren. Andere können den Tag kaum erwarten, an dem sie ihr Laptop daheim zuklappen und wieder ins Büro gehen. Durch Corona haben sich die klar definierten Zonen, die Berufliches und Privates trennen, räumlich wie zeitlich aufgelöst. Künftig werden sich in vielen Branchen hybride Arbeitsmodelle durchsetzen, einige Kolleginnen und Kollegen werden im Büro sein, andere zu Hause arbeiten. Umfragen zeigen, dass sich die meisten Beschäftigten zwei bis drei Tage pro Woche im Home-Office vorstellen können. Drei große Münchner Unternehmen berichten, wie sie die Arbeitswelt gestalten - und der Wissenschaftler Martin Högl erklärt die Vor- und Nachteile dieser neuen Normalität. Es ist ein skeptischer Blick auf die Arbeit der Zukunft, die für immer mehr Menschen schon Gegenwart ist.