Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen, der für mehrere „Holocavst“-Schmierereien in der Stadt verantwortlich sein soll. Bereits in den vergangenen Wochen waren am Alten und Neuen Rathaus sowie am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität etwa zwei Meter große Schriftzüge mit schwarzen Buchstaben entdeckt worden. Am Montag konnten dann zwei Zeugen einen Mann dabei beobachten, wie er in der Lindwurmstraße ein Haus mit dem Wort „Holocavst“ besprühte. Sie verfolgten ihn zu Fuß und benachrichtigten die Polizei, die den Täter festnahm.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 40-jährigen Slowenen mit Wohnsitz im Landkreis Aichach-Friedberg, der der Polizei aufgrund von Verkehrsdelikten bekannt ist. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

Insgesamt gab es 15 Fälle im Bereich der Altstadt, Isarvorstadt und Sendling, bei denen vergleichbare Schmierschriften angebracht wurden. Die Polizei ermittelt nun, ob der Tatverdächtige für alle diese Vorfälle verantwortlich ist. Die Motive des Mannes und die Höhe des Sachschadens sind noch unklar. Die Schreibweise „Holocavst“ ist insbesondere im Slowenischen gebräuchlich.