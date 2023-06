231 Wohnungen für 125 Millionen Euro: In dieser Woche entscheidet der Stadtrat über den Ankauf des Hohenzollernkarrees in Schwabing. Das Kommunalreferat hält den Kaufpreis für angemessen.

Von Heiner Effern und Sebastian Krass

Bisher war es eine politisch motivierte Ankündigung, nun steht der Beschluss über einen der bisher größten Wohnungskäufe durch die Stadt München an: Für einen Preis von 125 Millionen Euro soll das "Hohenzollernkarree", eine Anlage mit 231 Wohnungen mitten in Schwabing, von privaten Investoren in den Bestand der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Gewofag übergehen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für den nicht-öffentlichen Teil des Kommunalausschusses am Donnerstag hervor, das Papier liegt der SZ vor.