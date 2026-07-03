„Dies ist nicht der Moment der Vollendung, sondern des Beginns“, schwärmt Tom Engels. In seiner Rede zum Auftakt des traditionellen Arkadendinners des Kunstvereins im Münchner Hofgarten schlägt er einen Bogen von seinem eigenen Einstand als neuer Direktor über die Ausstellungspraxis des Kunstvereins und seine Bedeutung für Künstlerinnen und Künstler bis hin zum Abend selbst.

„Der Kunstverein lädt Künstler ein, nicht weil ihr Werk vollendet ist, sondern weil es beginnt, Gestalt anzunehmen“, so Engels. „Kunst gibt keine einfachen Antworten, sie nimmt sich Zeit, zu experimentieren.“ Diese Komplexität zeige Freiräume und Freiheiten auf. Sie benötige aber auch Vertrauen und Verantwortung. „Wir leben in einer immer schnelllebigeren Welt. Diese Welt ist aber auch etwas größer, etwas verrückter und etwas schöner als viele glauben“, gibt sich Engels optimistisch.

Der neue Direktor des Münchner Kunstvereins, Tom Engels, begrüßt Autorin Katja Eichinger. Johannes Simon

Es ist das erste Arkadendinner, zu dem der gebürtige Belgier, der zuvor den Kunstverein Graz geleitet hat, gemeinsam mit dem inzwischen langjährigen Vorstandsvorsitzenden Rüdiger Maaß in die Hofgartenarkaden eingeladen hat. Das Setting ist nicht nur dank des Ortes wie immer wunderschön, sondern darüber hinaus auch künstlerisch gestaltet.

Vorspeisen-Kreation von Viki Lund: gelbe und grüne Zucchini mit gefüllter Blüte. Johannes Simon

Während Viki Lund für die Kulinarik zuständig war, hat Künstler Lukas Gschwandtner die Tisch-Installation entworfen. Johannes Simon

Der Österreicher Lukas Gschwandtner hat die lange Tafel unter den Arkaden nicht mit weißem Tuch, sondern mit roher Leinwand eingedeckt. Servietten, Tischdeko – alles in dezentem Beige. Auf diese Leinwand „malt“ die Münchner Köchin und Food Artistin Viki Lund ihr eigens dafür konzipiertes vegetarisches Dinner. Mal transparent, mal pastos arrangiert sie die Gänge darauf wie eine Malerin. Vom Welcome-Drink über den Öl-Dipp fürs Brot, Vor- und Hauptspeise bis zum Dessert leuchten nur durch natürliche Zutaten herrlich sommerlich in Gelb und Grün.

Der Schweizer Musiker Amedeo Maria Schwaller nimmt die Gäste mit seiner Live-Performance auf der Shō, einer traditionellen japanischen Mundorgel, mit auf eine Reise. Als er langsamen Schrittes die lange Tafel umrundet und dabei seinem aus Bambusröhren bestehenden Instrument beinahe mystische Klänge entlockt, sind nicht nur die 120 Tischgäste mucksmäuschenstill. Selbst die unermüdlichen Boule-Spieler im Hofgarten halten kurz inne und lauschen.

Amedeo Maria Schwaller entlockte seiner Shō beinahe mystische Klänge. Johannes Simon

Unter den Gästen des Abends sind wie immer Förderer aus Wirtschaft und Finanzwesen, Künstlerinnen, Musiker, Autorinnen, Kuratoren, Unterstützerinnen aller Couleur sowie einige Museumsdirektoren. Angesichts des geradezu perfekten Wetters wird Matthias Mühling, Direktor des Lenbachhauses, fast ein wenig neidisch. Dessen Förderverein hatte es das jährliche Sommerfest vor einigen Tagen durch einen Wolkenbruch voll verregnet. Aber Mühling freut sich aufrichtig, dass die Münchner Institution, die er über die Maßen lobt, so viel Glück hat. Und auch die anderen Dinner-Gäste sind in bester Stimmung und genießen den Abend.