Kulturreferent Anton Biebl zeigt in einem Antwortschreiben Verständnis für die Anliegen der Münchner Ensembles, pocht aber auf Solidarität. Vergangene Woche schickten die Ensembles des Bayerischen Staatsschauspiels, der Kammerspiele, des Gärtnerplatztheaters, des Volkstheaters, der Schauburg und der Bayerischen Staatsoper einen Appell an Stadt- und Staatspolitiker, in dem sie darauf drängen, weiter spielen zu dürfen. Die Theater hätten bewiesen, dass sie mit der derzeitigen Lage professionell umgehen könnten, hieß es darin. "Lassen Sie uns die Menschen in diesen schweren Zeiten weiterhin mit einem vielfältigen Kulturangebot versorgen." Biebl bedankt sich für das Engagement der Künstler, verweist aber auf das Ziel, die Infektionszahlen gemeinsam zu senken. "Weniger nachvollziehbar ist für mich der Umgang mit unterschiedlichen Wirtschafts- und Berufszweigen", äußert Biebl dann doch leise Kritik an der Staatsregierung. Künstler und Angehörige der Kreativ- und Kulturwirtschaft seien besonders betroffen; die auf Bundesebene entwickelten Hilfsprogramme begrüße er, sie reichten aber nicht aus. Er verspricht, den Dialog mit den Künstlern fortzuführen und hofft auf Dezember. "Lassen Sie uns solidarisch handeln, selbst wenn wir nicht immer alle Maßnahmen verstehen."