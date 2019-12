Beinahe hätte er die Bescherung verpasst. Norbert D. steht draußen vor der Tür, Hunderte Menschen strömen an ihm vorbei, jeder mit einer schwarzen Tasche in der Hand. Kaffee ist darin, ein Einkaufsgutschein für ein Kaufhaus, alles Mögliche, was Menschen brauchen, die nichts haben. Doch Norbert D. ist zu spät an diesem Abend, ausgerechnet an Heiligabend.