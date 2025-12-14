Die Stimme klingt ein wenig nasal Aber angenehm. Ruhig. Getragen. Warm. So, als würde man vor einem Kamin sitzen, und ein älterer Herr liest vor. Neue Abenteuer von Sherlock Holmes, nicht von Sir Arthur Conan Doyle, sondern eine Hommage von William K. Stewart. „Im Spätsommer 1884 befanden wir uns auf einer Dienstreise nach Schottland. Holmes hatte eine Auftragsanfrage per Telegramm erhalten und dieser zu meiner Verwunderung zugestimmt“, liest Karlheinz Gabor. Es handelt sich um ein Hörbuch, produziert 2025. Karlheinz Gabor, fast 30 Jahre lang Moderator und Sprecher des Süddeutschen Rundfunks und des Südwestrundfunks, ist im Sommer 2024 gestorben.