In gediegenem Ambiente feierte ein Ehepaar seine Vermählung im Palmenhaus im Nymphenburger Schlosspark. Vor dem Landgericht stellt sich heraus: Die Frischgetrauten konnten sich die Fete offenbar gar nicht leisten. Und nun?

Von Susi Wimmer

Das Ambiente sollte schon pompös sein für das unvergessliche Hochzeitsfest des Ehepaars A., also buchte man das historische Schlosscafé im Palmenhaus im Nymphenburger Schlosspark. In gediegener Atmosphäre und mit Hähnchenbrust Suprême feierte man Anfang September ein rauschendes Fest - das sich das Paar allem Anschein nach gar nicht leisten konnte. Bis heute ist die Rechnung über gut 6800 Euro nicht beglichen. Also blieb Palmenhaus-Chef Josef Schmidbauer nichts anders übrig, als vor das Landgericht zu ziehen, wo er mit dem klammen Hochzeiter eine gütliche Einigung abschloss.