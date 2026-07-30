„Liebe ist eine Transaktion.“ Eine bittere Erkenntnis, die Martin erschüttert, aber irgendwie nicht überrascht. Denn Martin hat bereits viel Geld überwiesen an Jessica, mal 1700 Euro, mal 4500, dann auch 20 000 Euro. Einen Kredit wollte er aufnehmen, trotz der Warnung der Bankangestellten. Und er wollte Jessica vom Flughafen abholen, sie endlich in die Arme schließen. Physische Nähe erleben nach den vielen Nachrichten, die sie sich geschrieben haben. Doch Jessica kommt nicht, angeblich ein Unfall, sie liegt im Krankenhaus, kann die Rechnung nicht bezahlen, vielleicht kann Martin ihr etwas überweisen? Noch einmal?