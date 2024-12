Eine Studentin wirft einem Security-Mitarbeiter der Hochschule München vor, sie vergewaltigt zu haben. Vor Gericht geht es um die Vorbeziehung der beiden und was in der Nacht an der Uni geschah.

Von Andreas Salch

„Sie lügt, sie lügt“, behauptet Hassan R. ein ums andere Mal bei seiner Aussage am Donnerstag vor einem Schöffengericht am Amtsgericht München. Der 26-Jährige ist den Tränen nahe. Seit mehr als zehn Monaten sitze er nun schon in Untersuchungshaft – „unschuldig“, sagt er zum Vorsitzenden, Richter Thomas Müller. Hassan R. war Sicherheitsdienstmitarbeiter an der Hochschule München. Er arbeitete dort nachts. Während seiner Schicht vom 25. auf den 26. Januar dieses Jahres soll er in den Räumen einer Fakultät an der Lothstraße eine 23-jährige Studentin vergewaltigt haben.