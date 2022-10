Von Sabine Buchwald

Knapp zwei Jahre ist es her, dass der Senat der Münchner Hochschule für Philosophie (HFPH) "Richtlinien für einen respektvollen und professionellen Umgang" beschlossen hat. Sie sind auf der Webseite der Hochschule nachzulesen. Nun haben diese Richtlinien dafür gesorgt, dass ein neuer Dozent nur wenige Tage nach Semesterbeginn die Hochschule wieder verlassen musste. So einen Fall hat es in der Geschichte der 1925 als Berchmanskolleg in Pullach gegründeten HFPH noch nicht gegeben.