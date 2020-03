Die Hochschule für Musik und Theater eröffnet am Montag, 30. März, das lang geplante Ben-Chaim-Forschungszentrum. Die jüdische Musikkultur im süddeutschen Raum und das Vermächtnis von während der NS-Zeit verfolgten Komponisten sollen dort erforscht werden. Wiederaufführungen vergessener Werke sowie deren Dokumentation und Edition sollen unter anderem daraus folgen. Die Gründung des Zentrums, das in den Lehrstuhl für historische Musikwissenschaft eingebunden ist, geht auf eine Initiative zwischen Stadt und Hochschule zurück. Im Anschluss an den Festakt gibt es von 19 Uhr an ein öffentliches Konzert im Großen Konzertsaal der Hochschule (Arcisstraße 12).