Am Mittwoch stimmt der Stadtrat darüber ab, ob er ein Bürgerbegehren gegen die geplanten 155-Meter-Türme an der Paketposthalle zulässt. Was bisher geschah - und was demnächst noch geschehen könnte: ein Überblick.

Von Joachim Mölter

Wie hoch sollen, können, dürfen Hochhäuser in den Münchner Himmel ragen? Über diese Frage wird seit einigen Jahren wieder intensiv debattiert - seit die Grünwalder Unternehmensgruppe von Ralf Büschl Pläne präsentiert hat für ein Hochhaus-Ensemble an der Paketposthalle in Neuhausen. Die Wolkenkratzer würden mit ihren 155 Metern alles in den Schatten stellen, was an Hochhäusern bisher in der Landeshauptstadt gebaut worden ist. Das gefällt nicht allen, im Mai 2022 begann eine Bürgerinitiative namens „HochhausSTOP“, Unterschriften gegen das Projekt zu sammeln.