Kommentar von Sebastian Krass

Für Menschen aus anderen Städten wirken die Diskussionen, die München inzwischen seit Jahrzehnten über Hochhäuser führt, manchmal possierlich: Was haben die da unten im Süden sich eigentlich immer so? Doch dieser Blick von außen verkennt, dass das Hochhaus-Thema zumindest für einen Teil der Münchner Stadtgesellschaft ein hochsensibles ist, steht es doch in einem Spannungsfeld mit dem (teils liebevoll rekonstruierten) historischen Stadtbild, mit dem Blick auf die Alpenkette, auch mit dem Lebensgefühl einer Großstadt, die sich ihre Gemütlichkeit bewahrt.