Von Alfred Dürr

Nun kann ein weiteres Großprojekt in München in die Höhe wachsen: Nach acht Jahren Planung und vorbereitenden Bauarbeiten ist der Grundstein für die künftige Zentrale der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) gelegt worden. An der Richard-Strauss-Straße in Bogenhausen entsteht bis voraussichtlich Mai 2028 ein Ensemble von drei Baukörpern. Es besteht aus einem 50 Meter hohen Riegelkomplex, an dessen oberen und unteren Ende jeweils ein 100 Meter und ein 60 Meter hoher Turm andocken. Nicht nur für das Viertel, sondern für die gesamte Stadt soll ein neues Wahrzeichen entstehen, lautet der Anspruch der BVK.