Die Politik will keine Abstimmung über neue Hochhäuser initiieren.

Mit einem Ratsbegehren würde die Politik die Stimmungs- und Deutungshoheit nicht den Hochhaus-Gegnern überlassen. Dass die Initiative an der Formulierung scheitert, wird der Sache nicht gerecht.

Kommentar von Anna Hoben

Alle drei großen Fraktionen im Stadtrat sind dafür, dass in München auch höhere Hochhäuser als bisher gebaut werden dürfen, wenn das Konzept stimmig ist. Und zwei der drei sind auch dafür, die Bürgerinnen und Bürger über diese Frage abstimmen zu lassen - so wie es in München im Jahr 2004 schon einmal passiert ist. Trotzdem wird es wahrscheinlich nicht zu einem Ratsbegehren kommen, das einen Bürgerentscheid initiieren würde - weil Grüne und CSU sich über den Weg nicht einig werden. Das ist für die Sache schlecht und hinterlässt einen merkwürdigen Eindruck.

Der Entscheid ging damals äußerst knapp aus: 50,8 Prozent sprachen sich gegen aus ihrer Sicht zu hohe Hochhäuser aus. Allerdings hatte nur gut jeder fünfte Berechtigte seine Stimme abgegeben. 18 Jahre ist das nun her, der von außen immer auch als Kuriosum beäugte Münchner Hochhausentscheid und die Diskussionen von damals werden heuer volljährig. Zeit also, sie endlich sich selbst zu überlassen? Oder vielmehr Zeit, das Meinungsbild von damals zu erneuern?

In den vergangenen Monaten hat sich bei einer Mehrheit der Stadtpolitik eine eindeutige Tendenz zu Letzterem herausgebildet. Die SPD verweist auf die Entscheidungskompetenz des Stadtrats, aber Grüne und CSU wollten erneut abstimmen lassen. Die ÖDP will das sowieso; wenn es nach ihr geht, darf kein Gebäude mehr höher als 60 Meter werden. Und dann ist da ja noch die Initiative rund um den CSU-Landtagsabgeordneten Robert Brannekämper, der mit seinen Mitstreitern Unterschriften gegen das Vorhaben an der Paketposthalle sammelt. Etwa 35 000 brauchen sie, ursprünglich wollten sie diese im Herbst bei der Stadt einreichen.

Dass sie Ende August erst bei 12 000 waren, könnte zeigen, dass das Thema viele Menschen weniger elektrisiert als gedacht. Trotzdem wäre es aus Sicht der Stadtpolitik klug gewesen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Es ist zwar schon richtig, dass "pauschale Höhenbegrenzungen der komplexen Realität" einer Stadt nicht gerecht werden, wie Stadtbaurätin Merk in ihrer Vorlage schreibt. Dennoch wird das Thema ja in der Realität immer wieder genau darauf reduziert - auch von der Politik.

Mit einer eigenen Fragestellung würde sie die Deutungs- und Stimmungshoheit nicht den Gegnern überlassen und hätte zudem mehr Einfluss auf den Zeitpunkt einer möglichen Abstimmung, damit mehr Menschen zur Wahl gebracht werden als 2004. So bleibt vorerst der Eindruck: viel geredet, lange angekündigt. Und wenn man sich bei der eigentlichen Herausforderung, der Formulierung der Frage, nicht einig wird? Dann lässt man's halt.