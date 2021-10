Von Anna Hoben und Sebastian Krass

Dürfen die Münchnerinnen und Münchner bald wieder über Hochhäuser in ihrer Stadt abstimmen? Das ist am Dienstag sehr wahrscheinlich geworden. Anna Hanusch, die Fraktionsvorsitzende von Grünen/Rosa Liste, kündigte an, man wolle nun ein Ratsbegehren, also einen vom Stadtrat angestoßenen Bürgerentscheid, zum Bauprojekt an der Paketposthalle mit den geplanten zwei 155-Meter-Türmen auf den Weg bringen. Man könne abwarten, ob das von Hochhausgegnern angekündigte Bürgerbegehren die nötigen Unterschriften zusammenbekommt, so Hanusch, "oder man geht die Sache proaktiv an. Ich würde für Zweiteres plädieren". Sie wolle nun bald die nötigen Gespräche dafür führen.