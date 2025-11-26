Der Münchner Stadtrat will die Türme: Mit großer Mehrheit hat die Vollversammlung am Mittwoch beschlossen, den Bau von zwei 155-Meter-Hochhäusern an der Paketposthalle zu erlauben. Sie würden, wenn sie gebaut werden, die höchsten Gebäude Münchens (bisher ist das der 146 Meter hohe O2-Tower). Die Hochhäuser sind Teil eines ganzen Stadtquartiers im Stadtteil Neuhausen mit 1190 Wohnungen und 3000 Arbeitsplätzen, das die Büschl-Unternehmensgruppe als Investorin auf dem Grundstück um die denkmalgeschützte Paketposthalle errichten will.

Der Stadtrat verabschiedete den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan mit den Stimmen von Grünen/Rosa Liste/Volt, CSU/Freien Wählern und FDP/Bayernpartei. Dagegen stimmten Die Linke/Die Partei, ÖDP/München-Liste und die AfD. Mit dieser Entscheidung hat der Stadtrat nach gut sechsjähriger Planung auf politischer Ebene das Baurecht für das gesamte Projekt nahe dem S-Bahnhof Hirschgarten erteilt.

Allerdings steht das Baurecht noch unter einem juristischen Vorbehalt. Denn der Bayerische Verwaltungsgerichtshof muss noch entscheiden, ob er das gegen die 155-Meter-Türme gerichtete Bürgerbegehren „Hochhausstop“ zulässt. Die Entscheidung soll noch im Dezember ergehen. Die Stadt hat sich verpflichtet, den Bebauungsplan nicht vor dem Gerichtsentscheid im Amtsblatt zu veröffentlichen und damit rechtskräftig zu machen.