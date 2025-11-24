Es ist ohne Zweifel ein wichtiger Beschluss, der auf der Tagesordnung für die Vollversammlung des Stadtrats am Mittwoch steht. Was die Größe des Bauvorhabens und zugleich die Sichtbarkeit von Architektur angeht, ist es sogar ein historischer Beschluss. Es geht um die finale politische Entscheidung über das Projekt an der Paketposthalle.