Es ist ohne Zweifel ein wichtiger Beschluss, der auf der Tagesordnung für die Vollversammlung des Stadtrats am Mittwoch steht. Was die Größe des Bauvorhabens und zugleich die Sichtbarkeit von Architektur angeht, ist es sogar ein historischer Beschluss. Es geht um die finale politische Entscheidung über das Projekt an der Paketposthalle.
Hochhäuser an der PaketposthalleMünchens Stadtpolitik steht vor einem historischen Beschluss
Lesezeit: 3 Min.
Der Stadtrat stimmt am Mittwoch final über zwei 155 Meter hohe Türme und die Zukunft des Quartiers an der Paketposthalle ab. Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Von Sebastian Krass
