Hochhäuser an der PaketposthalleMünchens Stadtpolitik steht vor einem historischen Beschluss

Lesezeit: 3 Min.

Architektonischer Akzent oder Störung der Sichtachsen: Die geplanten Doppeltürme an der Paketposthalle stehen am Mittwoch noch ein voraussichtlich letztes Mal auf der Tagesordnung des Stadtrats.
Architektonischer Akzent oder Störung der Sichtachsen: Die geplanten Doppeltürme an der Paketposthalle stehen am Mittwoch noch ein voraussichtlich letztes Mal auf der Tagesordnung des Stadtrats. (Foto: Herzog/de Meuron)

Der Stadtrat stimmt am Mittwoch final über zwei 155 Meter hohe Türme und die Zukunft des Quartiers an der Paketposthalle ab. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Sebastian Krass

Es ist ohne Zweifel ein wichtiger Beschluss, der auf der Tagesordnung für die Vollversammlung des Stadtrats am Mittwoch steht. Was die Größe des Bauvorhabens und zugleich die Sichtbarkeit von Architektur angeht, ist es sogar ein historischer Beschluss. Es geht um die finale politische Entscheidung über das Projekt an der Paketposthalle.

Hochhäuser in München
:Wo stehen sie denn?

Neue Simulationen zeigen, wie die zwei geplanten 155-Meter-Türme an der Paketposthalle das Stadtbild prägen würden - oder auch nicht.

SZ PlusVon Sebastian Krass (Text) und Katja Schnitzler (digitale Umsetzung)

