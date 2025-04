Man kann von Hochhäusern in München halten, was man will: Man kann sie als gut und notwendig empfinden, aber auch als schlecht und unnötig, für beide Positionen gibt es Gründe. Um das Für und Wider von Hochhäusern geht es aber erst in zweiter Linie, wenn am Mittwoch die Vollversammlung des Stadtrats tagt: Da geht es in erster Linie darum, ob die Münchnerinnen und Münchner überhaupt mitreden dürfen, ob sie neue Hochhäuser in ihrer Stadt haben wollen oder nicht.