Die Obersendlinger Stadtteil-Initiative "Ü 60 aktiv" hat an die Stadt appelliert, das Bebauungskonzept für die Hofmann-Höfe/Campus Süd auf dem ehemaligen Siemens-Gelände in einem wesentlichen Punkt zu verändern. Die Hochhäuser müssten nachträglich so gedreht werden, dass sie keinen "mikroklimatischen Barriere-Riegel" mehr bilden. Andernfalls ginge bei der vorherrschenden Westwetterlage "der für ein gesundes Leben wichtige Frischluftaustausch komplett verloren". Vor allem die beiden nördlichen Hochpunkte seien wieder in ihre ursprünglich geplante Position zu bringen, erklärte Ü 60-Sprecher Wilfried Buchsteiner. Ein solcher Schritt wäre ein "großer Beitrag zum Klimaschutz", der nichts koste und durch den niemandem ein Nachteil entstünde. Es reiche "ein wenig Umdenken".