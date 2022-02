Interview von Sebastian Krass

Kaum ein Thema der Stadtentwicklung polarisiert in München so sehr wie der Bau von Hochhäusern. Besonders im Fokus stehen die geplanten 155-Meter-Zwillingstürme an der Paketposthalle. Am Freitag hat die Stadt ein von Bürgerinnen und Bürgern erstelltes Gutachten zum Bauprojekt vorgestellt, in dem sie sich für die Hochhäuser aussprechen, aber auch ein möglichst nachhaltig gebautes Quartier verlangen. Thomas Auer, 57, ist Professor für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen an der Technischen Universität München, er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Hochhäusern.