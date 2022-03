Zwei Performer setzen sich am Theater "Hoch X" mit Siegfried und dem kulturellen Erbe Deutschlands auseinander.

Der Stollen ist nach der Schutzpatronin der Bergleute benannt: Barbarastollen. Er liegt in Oberried bei Freiburg und ist für Deutschland von besonderem Wert. Denn dort befindet sich sein kulturelles Erbe, gespeichert auf Mikrofilmen, geschützt im Katastrophenfall, eingelagert für die Nachwelt. Der Performer Oliver Zahn hat sich in seiner Videoinstallation "Bergentrückung", die am Wochenende im Theater "Hoch X" zu sehen ist, diesem Ort angenähert. Seine Arbeit soll Fiktion und Dokumentation zugleich sein, sie kombiniert Geschichte mit Sagen und Vorstellungen vom Katastrophenfall. Zahns Arbeit ist der Performance "Siegfried" von Caner Akdeniz vorgeschaltet. Der deutsch-türkische Regisseur und Performer setzt sich mit der Sagengestalt auseinander, klopft sie auf ihr Identifikationspotenzial ab, auch für sich. Die Kombination beider Arbeiten verspricht eine kontrastreiche Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und ihrem Umgang zu werden.

Oliver Zahn: "Bergentrückung", Fr. bis So., 11. bis 13. März, 18 Uhr, alle 20 Minuten (Eintritt frei) und Caner Akdeniz: "Siegfried", Fr. bis So., 11. bis 13. März, 20 Uhr, Theater Hoch X, Entenbachstraße 37