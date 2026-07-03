Zum Hauptinhalt springen

Rekord-TemperaturenWas München dringend aus der Hitzewelle lernen sollte

Lesezeit: 8 Min.

Viel Grau, wenig Grün, da helfen auch Sonnenschirme und Markisen nur noch wenig: Ein Wohngebäude im Münchner Stadtteil Thalkirchen im Sommerlicht.
Viel Grau, wenig Grün, da helfen auch Sonnenschirme und Markisen nur noch wenig: Ein Wohngebäude im Münchner Stadtteil Thalkirchen im Sommerlicht. Wolfgang Maria Weber/Imago

Zwölf Tage mit mehr als 30 Grad und ein Temperaturrekord haben vielen zugesetzt – auch, weil die Stadt schlecht vorbereitet ist. Wo die größten Probleme liegen.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren

SZ bei Google bevorzugen

Die erste große Hitzewelle des Jahres hat in München zwei Rekorde gesprengt. Die 37,6 Grad vom vergangenen Samstag sind laut Deutscher Wetterdienst (DWD) der höchste Wert, der je im Juni in der Stadt gemessen wurde. Und ein neues Allzeithoch. Das bisherige betrug 37,5 Grad und wurde im Juli 1983 gemessen.

Zur SZ-Startseite

Der Flaucher in München
:Wo München so schön flimmert wie keine andere Stadt

Berlin hat das Tempelhofer Feld, Hamburg den Hafen, aber München den Flaucher. Das Leben ist hier leichter als anderswo. Über einen Ort, der eigentlich mehr ein Gefühl ist.

SZ PlusVon Lisa Sonnabend und Johannes Simon

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite