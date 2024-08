Wien ist cool, keine Frage. Dass die Stadt unter der Überschrift „Cooles Wien“ aber systematisch für die Hydrierung ihrer Bewohner sorgt, auch der vierbeinigen, ist einfach nur liebenswert. Dort gibt es zum Beispiel über 1300 ehemalige Hydranten, die in Trinkbrunnen umgewandelt wurden. Der Mensch kann dort am Wasserhahn seine Trinkflasche füllen, darunter findet sein Hund einen Blechnapf, der als Trinkschale dient. Alle paar hundert Meter gibt es solche Installationen, dazu Nebelduschen, Sommerspritzer, mobile Brunnen mit Sprühfunktion, coole Stelen und dergleichen mehr. Man begegnet ihnen beiläufig, erkennt sie früh an den großen Pfützen, die sich ringsum bilden, kann aber auch gezielt auf einer App nach der nächsten Abkühlung suchen.

Regenbögen in Frankreich

Ein ganz leichter Regenbogen liegt in der flirrenden Luft zwischen den Pinienbäumen. Auf Knopfdruck wird das Zirpen der Zirkaden und das Rauschen der Autobahn übertönt von gellender Kinderbegeisterung. Zu den Attraktionen mancher Raststation an der Autoroute du Soleil Richtung Frankreichs Süden gehören seit einiger Zeit Bögen, aus denen haarfeiner Eisdampf kommt. Nach einiger Zeit wird es zur größten Herausforderung, mitreisende Kinder von dem kühlen Nebel weg und wieder ins Auto zu bekommen. Übertreiben sollte man es mit der Erfrischung aber nicht. Sonst geht es in nassen Klamotten weiter.

Sonnensegel in Ungarn

Im Süden Ungarns, in Szeged, gibt es mehr Sonnenstunden als an jedem anderen Ort im Land. Das gemäßigt kontinentale Klima beschert den gut 150 000 Bewohnern heiße Sommer – und eher wenige Touristen. Wer durch die Innenstadt mit ihren schmucken Altbauten im eklektizistischen Stil flaniert, wird von Sonnensegeln beschirmt, die von einer Hausfassade zur nächsten quer über Teile der Fußgängerzone gespannt sind. Dankbar für den Schatten, der zuverlässig für kühlere Temperaturen sorgt, verlangsamt der Besucher das Tempo. Wem die farblich fein abgestimmten Segel nicht genügend Erfrischung bringen, der findet immer wieder Sprühduschen, die mit feinen Wasserdüsen für Abkühlung sorgen.

Regenschirme in China

Der Ruf nach der Behörde ist beliebt, aber selbst wenn Sonnensegel in der Fußgängerzone an der Statik oder der Ortsgestaltungssatzung scheitern, können Betroffene selbst für Abhilfe sorgen. In China, wo es dieser Tage im Süden und Osten des Landes gerne mal 36 Grad heiß wird, läuft die Bewohnerschaft nicht nur bei Regen mit Schirmen herum. Der Regenschirm wird vielmehr bei harter Sonnenstrahlung häufig zum Sonnenschirm – ausreichender UV-Schutz vorausgesetzt. Auch wenn das hierzulande blöd ausschauen mag: Das galt auch mal für die Gesichtsmaske in der S-Bahn.

Wasserbecken in Quebec

Warum nicht einfach den Außenbereich in ein Wasserbecken verlegen? Am Hafen von Quebec hat man das gemacht und einen der coolsten Orte im Osten Kanadas geschaffen. Picknick-Tische und Stühle wurden kurzerhand in die verschiedenen Wasserbecken am Ufer des Sankt-Lorenz-Stroms gestellt, an den Bars im Pop-up-Holzflair kann man sich einen Burger, eine Coke oder ein kühles Blondes bestellen, vergleichbar mit unserem Hellen. Und dann: Schuhe ausziehen und ab ins Wasser.

Ein erfrischendes Paradies, die Kinder toben hier in Badeklamotten herum. Für die Erwachsenen werden Sportveranstaltungen auch mal auf Flachbildschirm übertragen.

Eiskeller-Partys in Franken

Bevor es Kühlschränke gab, gab es schon Bier. Und damit dieses sich möglichst lange hielt, gab es Eiskeller. Tief in den Hügel waren die oft hineingegraben, und im Winter wurden in diese dann das Eis geschleppt, das aus nahen Flüssen gebrochen worden war. In Franken, wo es viele Brauereien und Hügel gibt, gibt es auch etliche Eiskeller. Manche wurden zugeschüttet, als es Kühlschränke gab. In manchen Dörfern aber gibt es noch welche. Und an Tagen wie diesen gibt es kaum bessere Party-Spots.

Wettersteinplatz in München

Die Münchner U-Bahn steht besonders im Sommer für drückende Luft, Hitze und Schweißgeruch. Wer aber in die U1 ein- und am Bahnhof Wettersteinplatz wieder aussteigt, der möchte den Bahnsteig gleich gar nicht mehr verlassen: Ein paar Grad kühler als an der Oberfläche ist es hier immer. Das liegt daran, dass der Bahnhof Wettersteinplatz tiefer liegt als viele andere – mehr als 18 Meter liegt das Bauwerk unter der Erde. Das wiederum hat den Grund, dass die Züge, vom Candidplatz kommend, den Giesinger Berg überwinden müssen – unterirdisch, versteht sich. Die Bahnen schaffen jedoch höchstens eine Steigung von vier Prozent, und deshalb liegt die Station so tief unter der Erde.