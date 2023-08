In Wien sorgen laut ÖDP hundert Wassernebelduschen für Abkühlung. In München soll es diese auch geben - wie hier während des "Zamanand"-Festivals am Wochenende auf der Ludwigstraße.

Von Joachim Mölter

Puh, war das wieder heiß am Wochenende! Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad konnten sich diejenigen Münchnerinnen und Münchner glücklich schätzen, die ein kühles, schattiges Plätzchen gefunden hatten, an dem sie sich aufhalten konnten. Selbst bei heruntergelassenen Jalousien heizte es sich in Wohnungen noch in Richtung der 30-Grad-Marke auf. In diesen Tagen bekommt man also wieder mal ganz anschaulich eine Ahnung davon, was es mit dem Klimawandel auf sich haben und wohin er führen könnte.