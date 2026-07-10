Wenn es heiß ist, wollen viele Menschen die eigenen vier Wände möglichst kühl halten. Im Gespräch erklärt Professor Martin Renner von der Hochschule München, wie das am besten gelingt – und was eigentlich das bessere Konzept wäre.

Ventilatoren, Klimaanlagen, geschlossene Rollläden – Menschen setzen auf unterschiedliche Strategien, ihre Häuser und Wohnungen im Sommer möglichst kühl zu halten. Im Gespräch erklärt Martin Renner von der Hochschule München, welche Techniken sinnvoll und klimafreundlich sind und was er damit meint, wenn er im großen Stil für nasse Handtücher in Städten plädiert. Renner ist seit 2011 Professor im Bereich Gebäudetechnik und Energietechnik an der Fakultät für Technische Systeme, Prozesse und Kommunikation.