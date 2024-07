Von Nicole Graner

Es ist ein heißer Tag. 30 Grad. Auch in der Nacht kühlt es sich nicht gut genug ab. Man wälzt sich hin und her, schwitzt und findet nicht in einen erholsamen Schlaf. Nun zeigt eine neue Studie des Helmholtz-Zentrums München, dass nächtliche Hitze das Risiko für Schlaganfälle deutlich erhöht.