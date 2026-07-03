Um die Stadt ans Klima anzupassen, braucht es Mut und Geld. Höchste Zeit also für neue, große Ideen – und die Unternehmen der Stadt sollten sich daran beteiligen.

Zwölf Tage lang mehr als 30 Grad, und das im Juni. So fühlt sich Klimawandel an, so fühlt sich für alte, kranke, vulnerable Menschen Klimakatastrophe an. Nachdem sich Politik fürs Klima zuletzt kaum interessiert hat, ist zu wünschen, dass die Extremhitze das Rathaus aufweckt. Klimapolitik ist kein Kann, wenn die Stadt gerade im Geld schwimmt. Sie ist ein Muss, auch wenn das Geld knapp ist.