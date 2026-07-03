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MeinungKlimaresilienzFür München ist es Zeit, groß zu denken – und die Isar umzugestalten

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Kommentar von Bernd Kastner

Lesezeit: 2 Min.

Die Isar ist im nördlichen Teil noch in ein Flussbett aus Beton eingesperrt.
Die Isar ist im nördlichen Teil noch in ein Flussbett aus Beton eingesperrt. Robert Haas

Um die Stadt ans Klima anzupassen, braucht es Mut und Geld. Höchste Zeit also für neue, große Ideen – und die Unternehmen der Stadt sollten sich daran beteiligen.

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Zwölf Tage lang mehr als 30 Grad, und das im Juni. So fühlt sich Klimawandel an, so fühlt sich für alte, kranke, vulnerable Menschen Klimakatastrophe an. Nachdem sich Politik fürs Klima zuletzt kaum interessiert hat, ist zu wünschen, dass die Extremhitze das Rathaus aufweckt. Klimapolitik ist kein Kann, wenn die Stadt gerade im Geld schwimmt. Sie ist ein Muss, auch wenn das Geld knapp ist.

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