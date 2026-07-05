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Gärtnern bei Hitze„Mehr Gießen muss nicht bedeuten, dass mehr Trinkwasser draufgeht“

Lesezeit: 7 Min.

Es gibt einige Tricks, wie trotz viel Grün auf dem Balkon oder im Garten mit möglichst wenig kostbarem Trinkwasser bewässert werden kann.
Es gibt einige Tricks, wie trotz viel Grün auf dem Balkon oder im Garten mit möglichst wenig kostbarem Trinkwasser bewässert werden kann. Tilia

Ein bisschen Gelassenheit im Umgang mit Pflanzen schadet nicht. Gartenbau-Experte Lutz Popp erklärt, welches Bewässerungssystem überzeugt und wo sich beim Gärtnern einer der wenigen positiven Aspekte des Klimawandels zeigt.

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Eis, Freibad und Schwitzen gehört genau so zum Sommer wie das Pflanzengießen – zumindest für die vielen Hobbygärtner mit eigenem Balkon oder Garten. Bei immer heißer werdenden Sommern stellt sich aber so mancher die Frage: Wie gießt man eigentlich möglichst wassersparend? Der promovierte Gartenbauingenieur und stellvertretende Geschäftsführer vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landespflege (BLGL) Lutz Popp, 61, weiß Rat.

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