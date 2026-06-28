Deutschland hat ein Wochenende der Rekorde hinter sich. Die höchste jemals gemessene Temperatur, die wärmste Nacht seit Beginn der Wetteraufzeichnung – all diese bisherigen Höchstwerte wurden an diesem Wochenende geknackt. Das Extremwetter hat zu zahlreichen Beeinträchtigungen geführt: In Köln wurde das Hype-Festival abgesagt.

Aufgrund von hitzebedingten Straßenschäden, sogenannten „Blow-ups“, waren mehrere Autobahnen nicht befahrbar, darunter die A 93 bei Weiden. Und in Leipzig und Nürnberg blieben die Straßenbahnen vorübergehend in den Depots, weil der Straßenbelag durch die Hitze so weich geworden ist, dass kein sicherer Betrieb möglich sei, meldeten die örtlichen Verkehrsbetriebe.

Und in München? Die bayerische Landeshauptstadt ist vergleichsweise glimpflich durch die jüngste Hitzewelle gekommen. Und das, obwohl am Wochenende neben dem Christopher Street Day noch zahlreiche weitere Großveranstaltungen stattgefunden haben, darunter der Munich Mash im Olympiapark und zwei Konzerte des kanadischen Superstars The Weeknd in der Fröttmaninger Arena. Überall schwitzten die Besucher zwar ordentlich, doch Polizei und Rettungskräfte meldeten bis Sonntagnachmittag keine besondere Häufung hitzebedingter Einsätze. Es sei alles im üblichen Rahmen gewesen, erklärte ein Polizeisprecher.

Auch der Verkehr rollte wie gewohnt über die Straßen und Schienen. Anders als in anderen Teilen der Republik gab es in und um München keine Meldungen über Straßenschäden, die auf die Hitze zurückzuführen gewesen wären. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) meldete ebenfalls keine witterungsbedingten Einschränkungen. Anders als etwa in Nürnberg konnten die Trambahnen in München planmäßig im Schienennetz der Landeshauptstadt verkehren.

Ein Grund dafür dürften die Temperaturen sein, die mitunter zwar bei mehr als 35 Grad lagen, der Deutsche Wetterdienst (DWD) diagnostizierte am Sonntag eine „extreme Wärmebelastung“ für Teile von Südbayern durch Hoch Hartmut. Gleichzeitig lagen die Temperaturen in München aber eben auch stets ein paar Grad unter den Höchstwerten, die in anderen Regionen Deutschlands gemessen wurden.

Für die kommenden Tage rechnet der DWD mit einer Abkühlung und warnt vor teils heftigen Gewittern. Am Montag könnten die Höchstwerte in München wieder unter die 30-Grad-Marke fallen. Am Mittwoch liegen sie dann bei etwa 25 Grad. Und auch die tropischen Nächte haben ein Ende: Nachts könnten die Werte zur Wochenmitte hin auf 15 Grad sinken.