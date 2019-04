15. April 2019, 17:10 Uhr Historische Reiseberichte über München "Überall starrt Reichtum und Vornehmheit"

Der Wohlstand in der Stadt hat Reisende schon vor Jahrhunderten beeindruckt. Doch auch von derben Bewohnern wird in alten Schilderungen häufig berichtet - und von hohen Preisen.

Von Jakob Wetzel

Eindruck hat München auf seine Besucher immer schon gemacht, oft im Guten, manchmal auch im Schlechten. Bei August Lewald war es vor allem der Geruch, der ihm imponierte - und der aus Königsberg stammende, weit gereiste Publizist und Schauspieler wusste, wovon er schrieb. In Russland etwa rieche es nach Juchten, heißt es in seinem Reisebericht "Panorama von München" von 1835. "Hamburg hüllt sich in Torf- und Steinkohlendunst, Bremen riecht nach Fischen, Edam und Limburg nach Käse", so Lewald weiter. In ...