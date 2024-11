Von Ellen Draxel

Von A wie Angebotsmix bis Z wie zukunftsweisend – „acht gute Gründe, warum das Paketpost-Areal München bereichert“, nennt die Werbebotschaft der Büschl-Unternehmensgruppe für eines der in München wohl nach wie vor umstrittensten Bauvorhaben überhaupt: die Errichtung zweier bis zu 155 Meter hoher Türme an der Paketposthalle in Neuhausen. Im kommenden Frühjahr dürfte es so weit sein: Mit dem dann anstehenden Billigungsbeschluss im Stadtrat soll eine entscheidende Hürde auf dem Weg zur Entwicklung des Viertels genommen werden.