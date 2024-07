Als Thomas Zuhr im Herbst vergangenen Jahres erzählte, er werde im Frühjahr in Rente gehen, konnte man ihn nur ungläubig anstarren: Wie? Was wollte dieser begnadete Netzwerker mit dem Lausbuben-Lachen und den ständig neuen Ideen für den Verlag - den er leitete und lebte – denn bitteschön im Ruhestand? Zuhr lächelte und sagte mit einer eleganten bayerischer Klangfärbung, die selten ist, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Er hätte eine gute Nachfolgerin und jede Menge Pläne.

Zuhr ist am 17. November 1960 in Bad Reichenhall zur Welt gekommen - mehrfachbegabt. Er konnte, was unter Kulturleuten rar ist, rechnen und schreiben. Er konnte aufwendige Bücher machen, sie Form und Farbe annehmen lassen. Zuletzt hat er 15 Jahre lang den Münchner Kunstbuchverlag geführt. Nicht nur in Bayern gibt es kaum eine Museumsdirektorin oder einen Kurator, der nicht mit ihm zusammengearbeitet hätte. Der Hirmer Verlag, ein Teil des Kunstbuchverlags, bringt jedes Jahr Dutzende Ausstellungskataloge heraus. Und in den 15 Jahren unter der Leitung von Thomas Zuhr erweiterte Hirmer seinen Aktionsradius weit in die englischsprachige Welt.

Sein Glauben an Kunst und Druckkunst war fest: 2019 erwarb er das Magazin „Kunstforum International“ und erweiterte damit den Verlag um eine wichtige Stimme im Bereich zeitgenössischer Kunst. 2021 hat er dann dafür gesorgt, dass die 1878 gegründete Münchner Architektur- und Kunstbuchhandlung L. Werner weiterexistieren konnte; im Herzen des Münchner Museumsareals, in der Türkenstraße, unter ihrem eingeführten Namen, lediglich um den Bereich Literatur erweitert.

Zuhr war bereit, Krisen zu trotzen und schreckte auch vor gewaltigen Projekten nicht zurück. Etwa dem aktuellen, unkonventionell erzählerischen Standardwerk zu den „Gemälden der Münchner Pinakotheken“. Das gewaltige Opus mit locker 2000 Bildnachweisen umfasst zwei Bände mit insgesamt 1400 Seiten. Der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen schrieb sie in den Lockdown-Phasen der Pandemie, das Hirmer-Team bearbeitete parallel dazu jeweils die fertigen Kapitel.

Detailansicht öffnen Vergangene Tage: Bernhard Maaz und Thomas Zuhr im Dezember 2022 bei der Präsentation des Doppelbandes "Die Gemälde der Münchner Pinakotheken" in der Sammlung Schack. (Foto: Tine Nehler)

Als Zuhr am 1. März diesen Jahres tatsächlich in den Ruhestand trat, verabschiedete ihn Verleger Dirk Ippen, zu dessen Reich auch der Münchner Kunstbuchverlag gehört, mit den Worten: „Er hat den Verlag perfekt in die Moderne geführt, ohne die klassischen Wurzeln der bewährten Marke Hirmer zu verlieren.“

133 Tage danach, am 11. Juli, starb Thomas Zuhr, wie erst jetzt bekannt wurde, von einem Tag auf den anderen. Und Ippen schreibt in seinem Nachruf auf Zuhr: „Wir trauern mit seiner Frau und seinen Kindern. Der Verstorbene war eine überall anerkannte Verlegerpersönlichkeit, ein Mann von natürlicher Vornehmheit. Alle, die ihn kannten, haben viel verloren.“ Zuhr war auf einer Reise – die zu einem seiner vielen Pläne gehörte – in Rom, dieser ewigen Stadt mit all ihrer Kunst.