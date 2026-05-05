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Probleme bei Hirmer-DealNeue Spur zur verschwundenen 40-Millionen-Euro-Urkunde

Lesezeit: 3 Min.

Das Stammhaus von Hirmer in der Kaufingerstraße soll verkauft werden.
Das Stammhaus von Hirmer in der Kaufingerstraße soll verkauft werden. IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Für 124 Millionen soll das Hirmer-Stammhaus in der Münchner Fußgängerzone den Besitzer wechseln. Doch der Deal stockt, weil ein wichtiges Dokument nicht mehr auffindbar ist. Wann die Urkunde zuletzt gesehen wurde – und wie es nun weitergehen könnte.

Von Sebastian Krass

Es ist selbst für Münchner Verhältnisse ein großer Immobiliendeal: Für 124 Millionen Euro wollen Mitglieder der Familie Hirmer das Stammhaus ihres Herrenausstatters an den Unternehmer Erich Schwaiger verkaufen. Der Vertrag ist seit mehr als einem halben Jahr unterschrieben, doch die Übertragung des Eigentums ist offenbar bisher an einer verschwundenen 40-Millionen-Euro-Urkunde gescheitert.

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