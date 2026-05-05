Es ist selbst für Münchner Verhältnisse ein großer Immobiliendeal: Für 124 Millionen Euro wollen Mitglieder der Familie Hirmer das Stammhaus ihres Herrenausstatters an den Unternehmer Erich Schwaiger verkaufen. Der Vertrag ist seit mehr als einem halben Jahr unterschrieben, doch die Übertragung des Eigentums ist offenbar bisher an einer verschwundenen 40-Millionen-Euro-Urkunde gescheitert.