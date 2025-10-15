Zum Hauptinhalt springen

Streit in UnternehmerfamilieMillionen-Deal in der Fußgängerzone droht zu platzen

Der Verkauf des Hirmer-Stammhauses in der Münchner Fußgängerzone beschäftigt die Justiz.
Der Verkauf des Hirmer-Stammhauses in der Münchner Fußgängerzone beschäftigt die Justiz. (Foto: Wolfgang Maria Weber/Imago)

Mit einer einstweiligen Verfügung will offenbar ein Mitglied der Hirmer-Familie den Verkauf des Stammsitzes an den Münchner Rechtsanwalt Erich Schwaiger stoppen.

Von Sebastian Krass

Platzt der 124 Millionen Euro teure Verkauf des Hirmer-Stammhauses in der Münchner Fußgängerzone wegen einer Familienfehde? Beim Landgericht München I ist ein Antrag auf einstweilige Verfügung eingegangen. Ziel des Antrags ist, dass der Ende September unterzeichnete Kaufvertrag für das Gebäude, in dem das traditionsreiche Mode-Kaufhaus Hirmer untergebracht ist, nicht vollzogen werden soll. Das hat eine Gerichtssprecherin am Mittwochnachmittag bestätigt, zunächst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet.

ExklusivImmobilien in der Fußgängerzone
:Ein Phantom kauft die Münchner Innenstadt auf

Hirmer, Sport Schuster, Kaut-Bullinger – der Münchner Investor Erich Schwaiger erwirbt binnen weniger Tage Top-Immobilien in bester Lage. Zudem wirft er ein Auge auf die Alte Akademie und das Tietz-Haus am Bahnhof. Die Branche rätselt: Was steckt hinter den Plänen?

SZ PlusVon Sebastian Krass

