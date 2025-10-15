Platzt der 124 Millionen Euro teure Verkauf des Hirmer-Stammhauses in der Münchner Fußgängerzone wegen einer Familienfehde? Beim Landgericht München I ist ein Antrag auf einstweilige Verfügung eingegangen. Ziel des Antrags ist, dass der Ende September unterzeichnete Kaufvertrag für das Gebäude, in dem das traditionsreiche Mode-Kaufhaus Hirmer untergebracht ist, nicht vollzogen werden soll. Das hat eine Gerichtssprecherin am Mittwochnachmittag bestätigt, zunächst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet.