Platzt der 124 Millionen Euro teure Verkauf des Hirmer-Stammhauses in der Münchner Fußgängerzone wegen einer Familienfehde? Beim Landgericht München I ist ein Antrag auf einstweilige Verfügung eingegangen. Ziel des Antrags ist, dass der Ende September unterzeichnete Kaufvertrag für das Gebäude, in dem das traditionsreiche Mode-Kaufhaus Hirmer untergebracht ist, nicht vollzogen werden soll. Das hat eine Gerichtssprecherin am Mittwochnachmittag bestätigt, zunächst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet.
Mit einer einstweiligen Verfügung will offenbar ein Mitglied der Hirmer-Familie den Verkauf des Stammsitzes an den Münchner Rechtsanwalt Erich Schwaiger stoppen.
Von Sebastian Krass
