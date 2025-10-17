In der Unternehmerfamilie Hirmer gibt es Krach wegen des Verkaufs des Stammhauses in der Fußgängerzone an den Anwalt Erich Schwaiger. Warum ein Gesellschafter klagt – und zwei andere am Samstag vor die Mitarbeiter treten.

Ruhig ist es oben im fünften Stock des Hirmer-Hauses. Nichts zu hören vom Trubel auf der Kaufingerstraße und nichts zu spüren von der Unruhe in der Belegschaft des traditionsreichen Kaufhauses für Herrenmode, „einem Stück Münchner Kulturgut“, wie Ulrich Hirmer zu Beginn des Gesprächs sagt.