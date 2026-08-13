Nach Jahren des Streits scheidet einer der vier Gesellschafter aus dem Familienkonzern aus. Doch nun tritt seine Tochter auf. Welche Rolle kann sie spielen?

Es sind warme Worte, mit denen sich die beiden Hirmers zitieren lassen, damals im Jahr 2020 – als nicht absehbar war, in welch verfahrene Lage ihre Familie sich noch manövrieren würde.