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Münchner TraditionsunternehmenMachtkampf im Hause Hirmer: Plötzlich soll eine 18-Jährige Miteigentümerin werden

Lesezeit: 8 Min.

Das Stammhaus des Herrenausstatters Hirmer in der Münchner Fußgängerzone.
Das Stammhaus des Herrenausstatters Hirmer in der Münchner Fußgängerzone. Johannes Simon

Nach Jahren des Streits scheidet einer der vier Gesellschafter aus dem Familienkonzern aus. Doch nun tritt seine Tochter auf. Welche Rolle kann sie spielen?

Von Sebastian Krass

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Es sind warme Worte, mit denen sich die beiden Hirmers zitieren lassen, damals im Jahr 2020 – als nicht absehbar war, in welch verfahrene Lage ihre Familie sich noch manövrieren würde.

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