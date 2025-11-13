Zum Hauptinhalt springen

ProzessDer äußerst ungewöhnliche Immobiliendeal der Hirmers

Lesezeit: 3 Min.

Hirmer ist mit dem Herrenmodehaus in der Münchner Innenstadt vertreten – doch zu einer anderen Zeit konzentrierte sich die Familie auch vermehrt auf Immobiliengeschäfte.
Hirmer ist mit dem Herrenmodehaus in der Münchner Innenstadt vertreten – doch zu einer anderen Zeit konzentrierte sich die Familie auch vermehrt auf Immobiliengeschäfte. (Foto: Wolfgang Maria Weber/Imago)

Die bekannte Münchner Familie kaufte in Salzburg ein nur  60 Quadratmeter großes Grundstück – für 750 000 Euro. Warum der überteuerte Preis bezahlt wurde und worüber die Geschwister sich jetzt vor Gericht streiten.

Von Sebastian Krass

Es war eine verzwickte Lage für die Familie Hirmer. Sie hatte dem Land Salzburg ein leer stehendes Hotel in Bad Gastein abgekauft und sich dabei verpflichtet, es zu sanieren und dann zu betreiben. Doch dafür, so stellte sich heraus, brauchte sie unbedingt ein kleines Nachbargrundstück – das, vermutlich genau deswegen, einen verdammt hohen Preis verpasst bekam.

