Es war eine verzwickte Lage für die Familie Hirmer. Sie hatte dem Land Salzburg ein leer stehendes Hotel in Bad Gastein abgekauft und sich dabei verpflichtet, es zu sanieren und dann zu betreiben. Doch dafür, so stellte sich heraus, brauchte sie unbedingt ein kleines Nachbargrundstück – das, vermutlich genau deswegen, einen verdammt hohen Preis verpasst bekam.
ProzessDer äußerst ungewöhnliche Immobiliendeal der Hirmers
Die bekannte Münchner Familie kaufte in Salzburg ein nur 60 Quadratmeter großes Grundstück – für 750 000 Euro. Warum der überteuerte Preis bezahlt wurde und worüber die Geschwister sich jetzt vor Gericht streiten.
Von Sebastian Krass
