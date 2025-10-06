Das Münchner Traditionsunternehmen trennt sich nach und nach von seinen Immobilien. Denn was als Diversifizierung gedacht war, entpuppte sich als riskantes Unterfangen. Auch für das Stammhaus von Hirmer in der Kaufingerstraße gibt es Pläne.

Wer regelmäßig durch die Münchner Kaufingerstraße spaziert, kennt das cremeweiße Geschäftshaus mit den roten Geranien vor den Fenstern. Hinter der markanten Fassade verbirgt sich das Modegeschäft Hirmer – mit 9000 Quadratmetern Verkaufsfläche einer der größten Herrenausstatter der Welt und eine feste Größe in der Männermode, weit über München hinaus. Doch so glänzend wie die Schaufenster war die Geschichte des Traditionsunternehmens nicht immer. Abenteuerliche Ausflüge in die Immobilien- und Hotelbranche brachten das Familienunternehmen an seine Grenzen.