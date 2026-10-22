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Prozess in MünchenFamilienstreit bei den Hirmers wegen einer 100 000-Euro-Provision

Lesezeit: 2 Min.

Das Stammhaus der Hirmers – hier noch mit Geranien – in der Münchner Innenstadt.
Das Stammhaus der Hirmers – hier noch mit Geranien – in der Münchner Innenstadt.
Foto: Wolfgang Maria Weber/Imago

Vor Gericht geht es diesmal um die Vergütung für einen ehemaligen Geschäftsführer. Beim Prozess wird schnell klar: Auf eine Einigung hofft man wohl vergeblich.

Von Patrik Stäbler

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Die charakteristischen Geranien in den Blumenkästen sind jahreszeitbedingt inzwischen Tannenzweigen gewichen. Doch auch ohne ihr leuchtendes Rot macht das Hirmer-Stammhaus in der Kaufingerstraße an diesem Donnerstagmorgen einen imposanten Eindruck – mit seiner historischen Fassade, den markanten Sprossenfenstern und den mehr als 100 Jahre alten Skulpturen, die vom Bildhauer Julius Seidler stammen und die vier Lebensphasen des Menschen von der Kindheit bis zum Alter darstellen.

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