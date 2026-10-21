Im Musikvideo ihres Songs „Arbayt“ trägt Ebow erst einen schicken Anzug und rappt in den ersten Zeilen, wie viel Geld sie hat. Was bei anderen Genrekollegen ein Song über eine klassische Aufstiegsgeschichte und Prahlerei wäre, ist bei Ebow vielschichtiger: Geld ist zwar plötzlich da, aber genauso schnell kann es weg sein. Niemand hat ihr im Prekariat ihrer Kindheit („Drei Menschen, ein Zimmer, alle schlafen auf dem Sofa“) beigebracht, wie man damit umgeht. Sie versorgt die Verwandten, hat kein Auffangnetz, wenn ihre Lage sich ändert. Und vor allem steht sie als Enkelin und Tochter von sogenannten Gastarbeitern in einer besonderen Tradition von Arbeiterinnen und Arbeitern .

Ebow, bürgerlich Ebru Düzgün, wurde 1990 in München in eine kurdische Familie geboren. Ihre Großeltern kamen als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland, Düzgüns Eltern arbeiteten in mehreren prekären Jobs. Düzgün startete ihre Rap-Karriere als junge Frau und machte sich schnell einen Namen in der Szene. Ihr selbst betiteltes Debütalbum erschien 2013. Sie studierte Architektur, veröffentlicht regelmäßig Alben. Das Besondere an ihrer Kunst: der Flow, die gesellschaftskritischen Texte, in denen sie migrantische und queerfeministische Lebensrealitäten besingt. Eines ihrer eindrucksvollsten Stücke ist „K4L“ („Kanak for Life“) von 2019, darin zerlegt sie deutschen Alltagsrassismus.

Nun ist ihr sechstes Album erschienen, es heißt „Typologie eines Lebens“. Die Platte davor, „FC Chaya“, war ein großer Erfolg, deswegen sind die Erwartungen an das neue Album umso höher.

Das Album löst diese Erwartung ein. „Großvater kam mit großen Träumen, großen Koffern, ließ alles hinter sich, brachte große Opfer, baute Straßen, baute Häuser, Wand für Wand“, rappt sie in „Arbayt“. „Wir haben so viel gemacht, doch es hat nie gepasst, mal waren wir zu faul, hatten kein Bock auf die Arbeit, mal waren wir zu schlau, nahm sie weg ihre Arbeit“, heißt es weiter.

In dem Song zitiert sie das Gedicht „Mein Name ist Ausländer“ von Semra Ertan. Diese kam für die Arbeit aus der Türkei nach Deutschland. Aus Protest gegen Rassismus verbrannte sie sich 1982 selbst in den Straßen von St. Pauli.

Die Verbindung von gesellschaftlichen und persönlichen Erzählungen gelingt Ebow. Im Song „Novoline“ erzählt sie, wie die Glücksspielsucht ihres Vaters ihre Familie belastet: „Ließt mich im Stich / Kamst so spät nach Haus / Ich brauchte dich /Doch du brachst mein Vertrauen“, ohne das Mitgefühl für ihn und andere Suchtkranke zu verlieren. Im Song klingt das so: „Hattest nie eine Chance in diesem Land / Wolltest wer sein seitdem du kamst / Denn du bist der Mann, vergiss nicht, du bist ein Mann“.

Ein weiteres biografisches Element, das sich durch Ebows Kunst zieht, ist ihre queere Identität. Ältere Stücke von ihr heißen „Queer AF II“, „Lesbisch“ oder „Ebru’s Story“. Letzteren widmet sie ihrem jüngeren Ich. Sie rappt über ihre Kindheit und Jugend, wie sie ihr Lesbischsein vermutete, verdrängte, später nicht ausleben konnte. Ganz anders ist das Stück „Butch im Tank (L.M.S.)“ vom aktuellen Album. Das geht mit einer breitbeinigen, sexualisierten Aufforderung los, wie sie in Rap-Songs von Männern tausendfach vorkommt: „Lutsch mein Strap, bin ne Butch in nem Tank“. Das Lied ist ein genretypischer Braggadocio-Track, in dem die eigenen Fähigkeiten selbstbewusst zur Schau gestellt wird, bis es eine überraschende Wende gibt. „Wer will diese Lesbe testen? / Ich bring intellektuellen Rap mixed mit einer Schelle / Mache keine Welle, mache Monsuns“, rappt sie und zeigt dies aktuell auf ihrer „Arbayt“-Tour.

Ebow, „Arbayt“-Tour, Do., 22.10., Muffathalle, Zellstraße 4, Beginn 20 Uhr, Tickets ab 36 Euro