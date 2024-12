Flüchtlingshilfe in München:Chaos im renommierten Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch“

Flüchtlingshilfe in München

Von Joachim Mölter

Christian Müller, der frühere Fraktionschef der SPD im Stadtrat und jetzige Geschäftsführer der städtischen Wohnungsgesellschaft „Münchner Wohnen“, hat am Mittwoch sein Ehrenamt als Aufsichtsratschef des Vereins „Hilfe von Mensch zu Mensch“ niedergelegt – und offensichtlich ein kaum zu durchschauendes Chaos hinterlassen. Müller teilte seinen Rücktritt („mit umgehender Wirkung“) sowie seinen Vereinsaustritt („unverzüglich“) am späten Nachmittag per E-Mail mit, nur etwa drei Stunden vor der von ihm einberufenen ordentlichen Mitgliederversammlung. Zu der erschien er dann gar nicht mehr.