Що потрібно в першу чергу знати біженцям з України, які опинилися у Мюнхені

Де можна отримати фінансову підтримку, як знайти школу для дітей чи курси німецької мови? Найважливіші місця, куди треба піти у першу чергу.

Text von Judith Bauer; Übersetzung von Nataliia Schwarck

Щодня з України прибувають сотні людей до Мюнхена, де ви знайдете практичні інструкції для вашого першого орієнтування в місті щодо допомоги та підтримки, діючі закони для громадян України та як зробити ваше перебування у Німеччини більш легким.

Перші кроки

Кожен біженець з України має пройти обов'язкову реєстрацію в Уряді Верхньої Баварія (die Regierung von Oberbayern). Часто це робиться одразу по приїзду до міста. Якщо ви цього не зробили одразу, треба зареєструватися протягом 90 днів, тільки в цьому випадку ви можете отримати допомогу. Біженці реєструються за допомогою електронного листа за адресою: ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de, в якому вони надають таку інформацію: ім'я, дата народження, адреса електронної пошти, номер телефону, адреса поточного житла та кількість членів родини, які приїхали разом з ними. Вони також повинні надіслати копію свого посвідчення особи.

Біженці повинні якомога раніше зареєструвати своє місце проживання в Управлінні реєстрації громадян (Bürgerbüro). Якщо вони живуть у приватних квартирах, треба вказати адресу. Для цього треба записатися на онлайн прийом. Власники житла можуть допомогти заздалегідь, заповнивши та роздрукувавши підтвердження вашого проживання у своїй квартирі.

Соціальні пільги, медичне страхування, гроші на житло

Багато біженців прибувають до Німеччини практично без грошей. Готівка, яку ви привезли з собою, зараз тут ні до чого, оскільки німецькі банки не приймають українську гривню. Однак зазвичай можливо зняти гроші в банкоматах за допомогою картки Visa або Mastercard.

Проте є фінансова підтримка, яку ви легко можете отримати готівкою. Ці кошти можна отримати у відповідальному за це соціальному центрі, який залежить від місця проживання. Де знаходиться цей офіс, можна дізнатися на порталі міста Мюнхен (Münchner Stadtportal). У цьому центрі (Sozialbürgerhaus) біженці можуть подати заяву на отримання соціальної допомоги відповідно до Закону про пільги шукачам притулку. Стандартний тариф для дорослих наразі становить 367 євро, який виплачується щомісяця. Є гроші і на дітей. Ви також можете отримати медичну довідку від Управління соціального захисту громадян, за якою можна лікуватися амбулаторно чи стаціонарно. Але в екстрених випадках українці можуть звернутися за швидкою допомогою без цієї довідки.

Користування автобусом і потягом

Біженці з України можуть безкоштовно користуватися місцевим транспортом у Мюнхені. Замість квитка на контролі треба показати український паспорт. Те ж саме стосується приміських поїздів Deutsche Bahn. Квиток "helpukraine" доступний також для подальших поїздок за кордон, але він дійсний лише для поїздок у безпечне місце, наприклад, до родини, родичів чи знайомих. Надається безкоштовно в залізничних проїзних пунктах(in den Reisezentren) за пред'явленням посвідчення особи України. Deutsche Bahn повідомляє, що для поїздок з іншої причини необхідно бронювати звичайний квиток.

Пошук школи

Навчання в школі є обов'язковим для дітей з України через три місяці після їх прибуття. Сім'ї можуть зареєструвати дітей у початкових і середніх школах (Mittelschule) по стандартному порядку запису до школи. Середні школи типу Реальшуле (Realschule) та гімназії, навпаки, самі вирішують, чи приймати їм школярів з України. Зараз їх часто навчають у звичайних класах, оскільки спеціально створені німецькі класи переповнені. Сьогодні найпростіше з'ясувати у школах району, чи приймають вони зараз українських учнів.

Незабаром також з'являться вітальні класи в початкових і середніх школах. Сім'ї також повинні отримати інформацію про цю пропозицію в сусідніх школах.

Центр культури "Город" (Kulturzentrum Gorod) також пропонує навчання українською мовою. Учні 1-11 класів отримують уроки з німецької мови, фізкультури, біології, математики, мистецтва, англійської мови та природничих наук, а також дворазове харчування. На даний момент класи заповнені, але очікується, що з 1 квітня вони знову будуть доступні. З культурним центром можна зв'язатися за адресою info@gorod.de.

Європейська академія Януша Корчака (die Europäische Janusz Korczak Akademie) також опікується дітьми-біженцями з України. Її програма "Шалом Україна" розрахована на дітей від шести до дванадцяти років і покликана, серед іншого, підготувати дітей до вступу в німецьку шкільну систему. Керівники володіють німецькою та українською чи російською мовами. Уроки та інші програми відбуваються з понеділка по п'ятницю з 9.40 до 14.00. На даний момент всі місця зайняті, але академія очікує, що після Великодніх канікул знову зможе прийняти дітей.

Догляд за дітьми

Якщо ви шукаєте дитячий садок для маленьких дітей, ви можете звернутися до муніципальної ради для батьків. Там є співробітник, який говорить російською і розуміє українську. Ви можете записатися на консультацію за номером 089/233-96771 або електронною поштою kita-eltern@muenchen.de.

У дитячих закладах міста плануються так звані виїзні Drop-In-Gruppen групи, які доглядають за дітьми у часи, коли дитсадки не працюють.

Мовні курси та інтеграція

Мюнхенський центр освіти дорослих (Münchner Volkshochschule (VHS)) пропонує курси спеціально для українських біженців. Є курси німецької мови та орієнтаційні курси від Федерального управління з питань міграції та біженців (Deutsch- und Orientierungskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge), деякі з них для батьків з дітьми. Наразі всі місця зайняті, але будуть додані нові пропозиції. Біженці можуть отримати 50-відсоткову знижку на решту програм VHS, яка включає курси інтеграції та курси німецької мови на всіх рівнях.

Інформацію про інтеграційні курси, які організовані муніципалітетом, можна отримати в Муніципальному консультативному центрі (IBZ), до якого можна звернутися за номером 089/233-40622 або електронною поштою ibz-sprache.soz@muenchen.de. Тут ви можете отримати індивідуальну консультацію щодо пропозицій. IBZ програма ще не набрала повний курс.

Користування мобільним додатком на телефоні для перекладу з німецької на українську може бути дуже корисним для вас. У багатьох програмах є функція "вільного мовлення", яка одразу перекладає вимовлені речення, у тому числі на українську.

Юридична інформація про ваше перебування в Німеччині

Українці можуть перебувати в Німеччині без візи 90 днів. Найпізніше, або як тільки вони захочуть працювати, їм потрібен вид на проживання. Спочатку він дійсний один рік. Ви подаєте заяву на отримання посвідки на проживання в райдержадміністрації (Kreisverwaltungsreferat (KVR)). Українці повинні надати наступну інформацію в електронному листі на адресу ukraine.kvr@muenchen.de: ім'я, дата вступу, копія посвідчення особи та копія реєстраційного листа, який раніше був надісланий уряду Верхньої Баварії.