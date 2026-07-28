München will die Region rund um ihre französische Partnerstadt Bordeaux im Kampf gegen verheerende Brände unterstützen. „Ich habe dem französischen Generalkonsul die Hilfe unserer Berufsfeuerwehr angeboten“, sagte Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne). Diese könnte kurzfristig Kapazitäten für einen Einsatz in Bordeaux zur Verfügung stellen. Wenn die Stadt den Freundinnen und Freunden in der Partnerstadt helfen könne, „dann werden wir das tun“, so Krause.

Seit Tagen lodern rund um die 274 000 Einwohner zählende Stadt Bordeaux schlimme Waldbrände. Feuerwehren aus ganz Frankreich sind im Einsatz, um zu verhindern, dass die Flammen die Stadt erreichen. Sie sind mittlerweile bis auf etwa 15 Kilometer herangerückt. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach bei einem Besuch in einem Krisenzentrum der Einsatzkräfte in Bordeaux von den „heftigsten Waldbränden seit Ende des Zweiten Weltkrieges“.

Der französische Generalkonsul Alexandre Vulic gebe das Angebot aus München an das französische Innenministerium weiter, wie die Stadt mitteilt. Eine Rückmeldung von dort, ob die Hilfe tatsächlich benötigt wird, lag nach Auskunft eines Sprechers der Münchner Feuerwehr bis zum frühen Dienstagnachmittag noch nicht vor. Nichtsdestotrotz bereiten sich die Feuerwehrleute auf einen möglichen Einsatz vor.

„Wir planen aktuell die Entsendung eines Kontingents“, sagte der Chef der Berufsfeuerwehr, Wolfgang Schäuble, am Dienstagmittag auf Anfrage der SZ. Er rechne damit, dass sich ungefähr 100 Feuerwehrleute mit 15 bis 20 Fahrzeugen auf den Weg nach Bordeaux machen könnten. Logistisch sei die Planung „nicht trivial“, allein schon wegen der Entfernung – die französische Partnerstadt liegt 1300 Kilometer entfernt von München.

Die demokratischen Fraktionen im Stadtrat wollen überdies am Mittwoch einen Dringlichkeitsantrag zu dem Thema in die Vollversammlung einbringen. Die Stadtverwaltung solle ihre „Kompetenzen und Kapazitäten im Bereich Brandschutz und Katastrophenschutz einsetzen“, heißt es in einer Mitteilung der SPD-Fraktion. Auch ein Spendenkonto werde beantragt. München und Bordeaux sind seit 62 Jahren durch eine Städtepartnerschaft verbunden.

Seit dem vergangenen Mittwoch haben die Flammen in dem betroffenen Gebiet in Frankreich bereits eine Fläche von rund 42 000 Hektar zerstört. Das ist eine Fläche größer als die Stadt Köln. Mehr als 220 000 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Touristen mussten bislang in Sicherheit gebracht werden.