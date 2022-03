Von Gerhard Fischer, München

Das Treffen war zwei Mal verschoben worden, weil Hildegard Kronawitter viel zu tun hat. Als sie nun, am Vormittag des 22. Februar, in ihrer Wohnung sitzt, sagt sie, dass abends ein Orgelkonzert zu Ehren von Sophie Scholl, Hans Scholl und Christoph Probst stattfinden werde. Es ist also ein Zufall, dass man sich an einem Jahrestag der Hinrichtung der Weiße-Rose-Mitglieder trifft. Und man ist sofort drin im Thema.