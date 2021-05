Von Kurt Kister

Es ist jetzt auch schon wieder gut fünf Jahre her, dass Hildegard Hamm-Brücher im Münchner Waldfriedhof zu Grabe getragen worden ist. Im Dezember 2016 war die Ausnahmepolitikerin, die so viel mit München verbunden hatte, gestorben; zu ihrer Trauerfeier in St. Lukas war auch der damalige Bundespräsident Joachim Gauck gekommen. Hamm-Brücher, die an diesem Dienstag 100 Jahre alt geworden wäre, war eine Ausnahmepersönlichkeit - auch weil sie durch ihr Leben und ihre politische Karriere ein Vorbild für viele Frauen zu einer Zeit war, als es in der Politik, zumal an führender Stelle, nur wenige Frauen gab.